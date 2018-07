Para Marcelo Oliveira, Ponte está embalada mesmo sem Doriva

O técnico Marcelo Oliveira não acredita que a Ponte Preta perca o entusiasmo após a saída do técnico Doriva, que acertou sua transferência para o São Paulo. Para o treinador, o adversário da próxima quarta-feira, no Allianz Parque, vai continuar o embalo que levou a equipe à parte de cima da tabela. O time de Campinas acumula uma sequência de quatro vitórias e um empate.

“Eles vinham bem (com o Doriva). Nesse primeiro instante ainda estão embalados pela mesma forma de jogar”, afirmou o treinador palmeirense em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

Para o treinador, mais importante que conter a boa sequência do rival é mostrar uma atuação que supere as falhas dos últimos jogos. “É muito mais importante o Palmeiras pensar na sua produção. Vamos fazer ajustes para ser constantes. Mesmo com a vaga, contra o Internacional (pela Copa do Brasil), em algum momento o time vacilou”, alertou o treinador.

Contra a Chapecoense, a equipe sofreu uma goleada por 5 a 1 que a fez perder o lugar no G-4. Hoje, o Palmeiras tem dois pontos de desvantagem para o Santos. Além disso, o time perdeu parte da confiança com a goleada diante de um rival que briga contra o rebaixamento. “Ficou um sentimento de vergonha, de que poderíamos ter feito mais naquela partida”, afirmou Zé Roberto, poupado no jogo em Chapecó.