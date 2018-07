Para Marin, seleção brasileira já 'cumpriu seu papel' Seja qual for o resultado da final deste domingo entre Brasil e Espanha, a partir das 19 horas, no Maracanã, a seleção brasileira já "cumpriu seu papel" e "reconquistou" a torcida. A avaliação é do presidente da CBF, José Maria Marin. Em declarações ao jornal "O Estado de S. Paulo", o cartola, que está sob forte pressão no cargo, deixou claro sua satisfação com o time do técnico Luiz Felipe Scolari e com o desempenho na Copa das Confederações.