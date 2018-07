Para Mascherano, Argentina muitas vezes é 'anárquica'

BARCELONA - Provável titular da Argentina na Copa, o zagueiro/volante Javier Mascherano admitiu, nesta sexta-feira, que o time do técnico Alejandro Sabella tem pouca preocupação defensiva. Em entrevista ao canal de televisão TyC Sports, o jogador do Barcelona chegou a dizer que a equipe que virá ao Brasil é "anárquica".

"A equipe sempre tem uma identidade, mas essa identidade tem que encaixar com o adversário que você vai enfrentar. Futebol é assim: morrer com a sua ideia. Nós jogamos com três camisas 9 natos. Temos um poder ofensivo espetacular, mas em muitos casos somos uma equipe anárquica. O treinador saberá buscar um equilíbrio", comentou o jogador, ainda em Barcelona, antes de viajar a Buenos Aires para se apresentar segunda-feira na seleção.

Diferente de Messi, que já está desde terça-feira na Argentina, Mascherano quis prolongar a estadia em Barcelona. Mas ele garante que está totalmente focado na Copa do Mundo e espera fazer um grande Mundial, deixando de lado as especulações que o colocam fora do time catalão para a próxima temporada.

"O futuro hoje é segunda-feira começar a treinar com a seleção. A cabeça está 100% no que é a seleção. Tomara possamos fazer uma grande Copa. Faz muito tempo que se espera uma grande Mundial (por parte da seleção argentina) e nós temos essa oportunidade. Temos grandíssimos jogadores e a vontade de fazer um grande Mundial."

A Argentina está no Grupo F da Copa do Mundo. A estreia na competição será contra a Bósnia, no Maracanã. Depois, a equipe enfrenta o Irã no Mineirão. A participação na primeira fase se encerra diante da Nigéria, em Porto Alegre.