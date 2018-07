Para meia, nova Arena motiva Palmeiras contra queda A derrota para o São Paulo, domingo à noite, no Morumbi, voltou a ligar o sinal de alerta no Palmeiras. Como a equipe também havia perdido para o Atlético-MG, no fim de semana anterior, estacionou nos 39 pontos, apenas três a frente da Chapecoense, o primeiro time dentro da zona de degola.