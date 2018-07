Por marcação, Cleiton e Zé Roberto vão para o banco no Palmeiras

"O Zé Roberto é fundamental, pela capacidade técnica e física e pela liderança exercida. Vou utilizá-lo na medida da minha convicção de time. Pode ter certeza que ele estará sempre nos ajudando", disse o treinador, se mostrando mais direto quando questionado em relação a situação de Cleiton Xavier. "Achei que teria uma marcação melhor com quem vai jogar, sem perder tanto a técnica", explicou.

Os dois ainda têm a questão física, em especial Cleiton Xavier, que ficou anos atuando no futebol ucraniano, retornou ao Brasil no começo desta temporada, mas já sofreu duas lesões. "Ele é habilidoso, pode agregar criatividade ao time e tem a bola parada, mas veio de um futebol que não se treinava tanto quando no Brasil. Ele ainda está se adaptando. Vou querer contar com ele no futuro e utilizá-lo mais vezes", prometeu o novo treinador palmeirense.

Para não chegar criando atrito com dois dos principais jogadores, Marcelo Oliveira fez questão de conversar com os dois e explicar os motivos de terem sido sacados da formação titular. Para o jogo contra o Grêmio, o treinador resolveu apostar em Robinho na criação, tendo a ajuda de Dudu e Rafael Marques e Alecsandro entra no ataque, ficando mais na área.

Com Cleiton Xavier e Zé Roberto na lista, o treinador divulgou nesta sexta-feira a lista dos 23 relacionados com duas novidades. O zagueiro Nathan volta a ficar como opção no banco de reservas depois de reforçar o time sub-20 na disputa do Brasileiro da categoria. E o atacante Kelvin retorna após cumprir suspensão automática contra o Fluminense.

Confira os 23 convocados por Marcelo Oliveira:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, João Paulo e Lucas

Zagueiros: Nathan, Tobio, Victor Ramos e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Andrei Girotto, Amaral e Gabriel

Meias: Cleiton Xavier, Rafael Marques, Robinho e Zé Roberto

Atacantes: Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Leandro