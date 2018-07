Para Mena, vitória sobre o São Paulo foi a melhor atuação cruzeirense no ano

"Claro que concordo (que foi o melhor jogo do Cruzeiro em 2015). Foi uma bela partida, todo mundo jogou muito bem. Era uma partida em que tínhamos que sair com tudo, pressionar o São Paulo, com o apoio da nossa torcida. Graças a Deus, a gente conseguiu a classificação que estava buscando", apontou nesta quinta-feira.

O próprio lateral foi um dos melhores em campo, naquela que talvez tenha sido sua principal atuação pelo Cruzeiro, onde chegou no início do ano. "Eu me preparo sempre. Todo jogo quero melhorar e evoluir o meu futebol aqui dentro. Espero fazer novas boas partidas daqui em diante e continuar com o ritmo que mostramos ontem (quarta) no Mineirão", disse.

A classificação selou uma semana especial para Mena, que foi chamado na pré-convocação da seleção chilena para a Copa América, que acontecerá justamente no Chile. "A gente fica contente por estar novamente na lista de convocados. Agora é esperar o momento da decisão do técnico, porque vão ficar 23 jogadores apenas. Estamos preparados para uma boa Copa América, sabendo que enfrentaremos seleções muito fortes", avaliou.