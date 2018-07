Para Messi, o céu é o limite

SÃO PAULO - Que Lionel Messi é o melhor jogador do mundo, pouquíssima gente discute. Tanto que agora a questão é outra: qual o lugar do argentino na história do futebol? O Jornal da Tarde fez essa pergunta a técnicos e ex-jogadores brasileiros e argentinos. As respostas foram variadas e cada um colocou o craque em um patamar, uns mais acima, outros mais abaixo. Mas a conclusão é uma só: se já não está lá, esse baixinho de 1,69m e apenas 24 anos encontra-se muito perto de entrar na galeria dos gigantes do esporte mais popular do planeta. E não é para menos.

Vencedor das duas últimas edições do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, ele caminha a passos largos para arrebatar o troféu pela terceira vez consecutiva, algo inédito desde que a eleição foi criada, em 1991. Messi se transformou em uma máquina de fazer gols no Barcelona. E a cada ano os números aumentam. Começou com nove na temporada 2004/05 e chegou à incrível marca de 55 em 2010/11. Ao todo, já são 203 com a camisa do Barça. Nessas mais de duas centenas de gols, poucos foram comuns. Normalmente, Messi faz o anormal. Gosta de driblar um, dois, três e entrar com bola e tudo.

“Para mim, Messi é um fenômeno”, sentencia Carlos Bilardo, técnico campeão do mundo em 1986 com a Argentina. Vice-campeão em 1990, atualmente é diretor técnico da seleção argentina. Assim, tem o privilégio de ter trabalhado com Messi e Maradona. Mas ele evita comparações. “São dois tipos distintos”, diz. “Messi também faz coisas ímpares. O seu futebol não tem lógica, a todo instante ele cria coisas novas. É forte, não reclama, luta, briga muito, não faz cena, cai e levanta.”

Para Bilardo, não é um título de Copa do Mundo que mudará o lugar de Messi na história do futebol, e sim o seu rendimento no dia a dia do Barcelona e da seleção. “Grandes jogadores como Cruyff e Gullit (ambos holandeses) não foram campeões do mundo. Com tudo o que o Messi já ganhou com o Barcelona, não se pode negar que ele já escreveu o seu nome na história.”

Aos invés de equiparar Messi a Maradona, ele prefere compará-lo a outra lenda argentina: Alfredo Di Stéfano, que fez história nas décadas de 1950 e 60 no Real Madrid. “Em sua época, assim como Messi, ganhou muitos títulos na Espanha.”

Quem também acha que um título mundial não é tão importante para o currículo de Messi é o ex-lateral Júnior, que fez parte da mítica Seleção Brasileira que disputou – e não ganhou – a Copa de 1982.

“Zico, Falcão, Platini e Cruyff não tiveram a felicidade de ganhar uma Copa e nem por isso deixam de ser parte importante da história do futebol mundial. A culpa de a Argentina não ser campeã mundial desde 1986 não é do Messi. Na hora em que a Argentina tiver uma seleção à altura do futebol argentino, a individualidade dele vai aparecer.”

Para Júnior, Messi ainda não chegou ao nível de Pelé e Maradona, por exemplo, mas pode ser considerado no mesmo patamar de Zidane e Ronaldo Fenômeno. “Não sei se ele tem mais margem para melhorar, mas é inegável que tem uma capacidade muito grande e uma qualidade acima da média. O fato de jogar em uma equipe como o Barcelona o ajuda, mas não tira seu mérito. Ele é diferenciado.”

Há, no entanto, quem “baixe a bola” de Messi. É o caso de Jairzinho. O Furacão da Copa de 70, que também disputou os Mundiais de 1966 e 1974, diz que para entrar na lista dos maiores da história ele precisa levantar a taça mais cobiçada do planeta. “O grande jogador é aquele que é campeão do mundo. Sei o que é isso porque joguei três Copas e ganhei uma. Não adianta dar a César o que não é de César.”

Jairzinho, porém, sabe que a responsabilidade não pode ser jogada exclusivamente nas costas de Messi. “O problema da seleção argentina é que é faltam jogadores que o acompanhem.”

Ainda na esteira dessa polêmica, o ex-goleiro Sergio Goycochea, vice-campeão do mundo em 1990, prefere esperar a Copa de 2014 para cravar que lugar da história será reservado a Messi. “Ele é o único argentino que se apresentou para a gente como alguém que pode estar à altura de Maradona, mas o Mundial do Brasil vai ser uma boa medida.”

O ex-lateral Sorín conta que está na torcida para que Messi leve a Argentina ao topo do mundo em 2014. “Desejo que ele seja o culpado, no bom sentido, de mais uma Copa para a gente”, fala o ex-cruzeirense. “Para os argentinos, é um grande orgulho ter um compatriota melhor do mundo, algo que desde Maradona não acontecia.”