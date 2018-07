Para Milito, Di María ainda mostrará seu potencial no United

O veterano argentino Diego Milito tem fé em seu compatriota Di María e afirmou que jogador conseguirá provar o seu valor no Manchester United. "Os grandes jogadores mostram o que são, seguramente ele vai provar isto na Inglaterra", disse Milito que atua no Racing Club de Avellaneda.

Di María assinou contrato com o clube inglês em 2014 por R$240 milhões após conquistar a Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid, como um membro importante do elenco espanhol. Hoje, Manchester United vive uma fase ruim no Campeonato Inglês e luta para conquistar um bom lugar na tabela, deixando a sétima posição.

Até então, o meia argentino fez uma temporada discreta e não conseguiu fazer jus ao valor que foi vendido para o clube. Diego Milito afirmou estar surpreso com a discrição de Di María, pois até então o jogador era considerado um dos melhores do mundo. "Ele tinha dado muito para o Real Madrid, mas ele foi para o Manchester, então não pode reclamar muito", disse.