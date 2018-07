Para Mourinho, Liga dos Campeões é melhor que Copa

O treinador José Mourinho afirmou nesta terça-feira que a Liga dos Campeões é mais importante que a Copa do Mundo. O técnico português poderá ser bicampeão da competição europeia no próximo sábado, quando a Internazionale de Milão enfrentará o Bayern de Munique, na final da competição, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Esta é a partida mais importante do mundo. Inclusive, é maior que a Copa do Mundo porque as equipes estão em um nível superior do que as seleções nacionais, que não podem 'comprar' os melhores jogadores", argumentou José Mourinho, campeão da Liga dos Campeões, em 2004, pelo Porto.

Se a Inter erguer a taça, José Mourinho colocará o seu nome na história do clube. A equipe italiana foi campeã da Liga dos Campeões pela última vez em 1965, quando conquistou pela segunda vez o título da competição. Para a decisão, Inter e Bayern de Munique não contarão com importantes jogadores.

A baixa da equipe italiana é o volante brasileiro Thiago Mota, enquanto o clube alemão não terá em campo o atacante francês Ribery. Os dois atletas foram expulsos na semifinal da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique até tentou reverter a suspensão de Ribery, porém a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) negou recurso.