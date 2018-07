Para Muricy, São Paulo é um dos favoritos na Copa Libertadores

O ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, concedeu nesta terça-feira a primeira entrevista desde que se submeteu a uma cirurgia para a retirada de pedra na vesícula, há duas semanas. Além de elogiar o trabalho do interino Milton Cruz, ele afirmou que, após bater o Corinthians, o Tricolor se tornou favorito ao título da Copa Libertadores.

"O time foi muito bem. É uma vitória que dá muita confiança. O que falta ao São Paulo é velocidade e profundidade, justamente o que teve contra o Corinthians, mas não a parte técnica. Esse time passa a ser um dos favoritos", disse o técnico em entrevista à Rádio Globo.

Muricy se ausentou do São Paulo para cuidar da saúde. Uma diverticulite sofrida em janeiro e a pedra na vesícula exigiram cuidados médicos e deixaram a equipe desde o dia 6 nas mãos de Milton Cruz que, na opinião do ex-técnico, não deveria ser efetivado no cargo no momento atual, apesar do bom trabalho realizado.

"Não sendo efetivado acho melhor, porque não tem essa pressão. Deveria deixar até o fim da Libertadores e aí sim fazê-lo pensar", comentou. O técnico disse que pelo menos até o fim do ano não pensa em voltar ao futebol e o plano é somente descansar e se recuperar dos problemas de saúde.