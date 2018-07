Para não correr riscos, Muricy usa força máxima do Santos no Paulistão

Mudança, só se algum jogador tiver problema físico ou correr risco de lesão muscular, com base em resultados de exames. A razão é que a situação do time na classificação do Estadual – quarto colocado, atrás de Palmeiras, São Paulo e Corinthians e pressionado por Mogi Mirim, Guarani e Ponte Preta – exige atenção para não pôr em risco as vantagens nas fases decisivas.

Normalmente, os jogadores que atuaram na vitória por 2 a 0 sobre o Juan Aurich, quinta-feira, no Pacaembu, fariam trabalho regenerativo ontem à tarde, no CT Rei Pelé, mas receberam folga. E amanhã, que seria dia de descanso, todos estarão em campo, brigando pela vitória contra o Bragantino, mesmo tendo jogado contra os peruanos na quinta.

Outra explicação é que na última vez que Muricy escalou a equipe com reservas e jogadores promovidos da base, o resultado foi derrota por 3 a 1 para o Mogi Mirim. E outro resultado negativo, ainda mais em casa, seria um perigo para a classificação. “Quem estiver em condições vai jogar”, disse o treinador.

Muricy marcou a reapresentação dos jogadores para as 10h de hoje. Com base nos sérios problemas físicos de importantes titulares que tiraram o sono do treinador na temporada passada, o planejamento da comissão técnica para 2012 privilegiou a preparação forte para que o grupo atinja o ápice nas finais da Libertadores. Os treinos entre um jogo e outro são apenas de manutenção e fundamentos.

A nova realidade é mais descanso e menos trabalho. A concentração também foi reduzida pela metade para que os jogadores sintam menos a rotina.

Se não houver problema de última hora, o time para o jogo contra o Bragantino terá Rafael; Fucile, Edu Dracena, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Ibson e Ganso; Borges e Neymar.

A vitória contra os peruanos não foi a sonhada goleada (para melhorar o saldo), mas deixou os santistas em boas condições para se classificar às oitavas de final, o que permite que as atenções agora se concentrem no Paulistão.

E a sequência é favorável, com três jogos na Vila Belmiro – Bragantino, Guaratinguetá, quarta-feira, e Catanduvense, em 15 de abril – e dois fora – Portuguesa, em 1º de abril, no Canindé, e São Caetano, 8 de abril, em São Caetano do Sul. Os dois jogos restantes da fase de grupos da Libertadores serão contra Internacional, dia 4 de abril, em Porto Alegre, e The Strongest, dia 19, na Vila Belmiro.