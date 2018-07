Para não perder ritmo, Corinthians vai fazer jogo-treino na quinta-feira

Preocupado com as duas semanas sem partidas até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fabio Carille decidiu que o Corinthians vai fazer um jogo-treino contra o Atibaia na quinta-feira pela manhã. A atividade fará com que os jogadores não percam o ritmo, na visão da comissão técnica.

A perda de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, na derrota para a Vitória, ocorreu após um período de descanso, entre o final do primeiro turno e o começo do segundo. O próximo jogo do Corinthians será o clássico diante do Santos, no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro.

Na manhã desta terça-feira, o técnico Fabio Carille organizou um treino técnico. Dois times se enfrentam em campo reduzido. Carlinhos e Rodriguinho não foram ao gramado, mas, segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, ficaram na academia e não preocupam. Léo Santos deixou o treino desta segunda-feira mais cedo e também não esteve no campo em função de um trabalho de reforço muscular. O zagueiro apresentou desgaste, mas não tem lesão.

O departamento médico do Corinthians conta nesse momento com Danilo (panturrilha esquerda), Guilherme Arana (coxa direita) e Pedrinho (cirurgia nas amígdalas).