Para não se distanciar, Flu encara o Santos em Volta Redonda, no Rio

Líder do Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas, o Fluminense vem de três jogos sem vitória e agora precisa vencer o Santos neste domingo, 20, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 11.ª rodada, para não se distanciar de vez do topo da tabela de classificação, atualmente ocupada pelo Cruzeiro, que está seis pontos à frente.

Mas, para voltar a vencer, o técnico Cristóvão Borges vai precisar ajustar o ataque. Ele ainda não sabe quando poderá contar com Fred - que ganhou folga de 10 dias após a participação do Brasil na Copa do Mundo -, enquanto que Walter e Rafael Sóbis, dupla que vem formando o ataque titular, não têm marcado gols.

Walter, porém, minimiza a falta de gols. "Eu já fiquei sete jogos sem fazer gols no Goiás, mas dando passes para os meus companheiros fazerem", defendeu-se. "Gosto de fazer, mas sobre isso não tenho essa pressão em cima de mim. O mais importante é ir bem nos jogos".

Para a partida deste domingo, a única mudança em relação ao time que perdeu para o Criciúma no meio de semana será na lateral esquerda, já que Carlinhos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o apoiador Chiquinho seja deslocado para a função. O zagueiro Fabrício também tem chances de ocupar o setor esquerdo.

Apesar do provável improviso na lateral, Cristóvão Borges considera que o Fluminense não irá mudar a sua maneira de atuar. "Jogamos da mesma forma dentro e fora de casa. O campeonato independe do mando de campo e da posição da tabela", avaliou o treinador.