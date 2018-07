Para Neilton, clássicos mostram o real potencial do Botafogo

Invicto no Campeonato Carioca e já classificado para a segunda fase do torneio, a Taça Guanabara, o Botafogo só cumpre tabela na última rodada desta primeira fase. Neste domingo, o time alvinegro recebe o Boavista em São Januário com um time misto, pensando já na próxima etapa. O atacante Neilton é um dos que deve ganhar uma chance.

"Vai ser um jogo bom, bem disputado. Eles vão vir com tudo como todas as equipes fazem contra o Botafogo. Temos que manter a calma para sairmos com a vitória de lá e manter essa invencibilidade. Essa equipe não vem treinando há tanto tempo junto. Vamos buscar entrosamento em campo, manter invencibilidade e ir em busca da vitória", comentou o atacante, ex-Santos e Cruzeiro.

Para ele, as atuações das últimas duas rodadas - vitória sobre o Flu e empate com o Vasco - mostram o poderio do Botafogo. "Nos dois clássicos, o Botafogo mostrou sua cara. Foi melhor do que nos jogos anteriores, até porque conversamos mais. Jogar clássico é melhor porque eles jogam e deixam jogar. Os times menores jogam no nosso erro e isso dificulta o jogo", opinou.