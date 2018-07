Para Neymar, revés santista lembra eliminação do Barça Desde 2010 o Santos é o time mais vencedor do futebol brasileiro. Em pouco mais de dois anos, foram cinco conquistas: três Campeonatos Paulista, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Na última quarta-feira, no entanto, a equipe caiu na competição continental no clássico contra o Corinthians, após empate por 1 a 1 no Pacaembu, e agora amarga sua principal decepção desde que Neymar se tornou profissional, em 2009.