Para Neymar, seleção brasileira jogou além do esperado

RIO - Melhor jogador de quatro dos cinco jogos da seleção na Copa das Confederações, inclusive da final, e também o Bola de Ouro da competição, Neymar deixou o Maracanã consagrado e mostrou ao mundo toda a sua qualidade. O jogador, destaque do Brasil na conquista do título, assumiu que nem o elenco esperava uma campanha tão consistente.

"Ser campeão era uma coisa que para muitos era impossível, mas nada é impossível. A equipe jogou muito, até além do que a gente esperava", afirmou Neymar, ainda no gramado do Maracanã.

Sempre burocrático em suas entrevistas - diferente do que faz em campo - Neymar exaltou que a seleção brasileira encerrou a competição com chave de ouro ao vencer a Espanha na decisão. "Conseguimos algo que a gente almejou desde a primeira convocação (o título), então fechamos com chave de ouro. Ganhamos da equipe que é a melhor do mundo, tem jogadores fantásticos, então foi um feito maravilhoso", comentou o craque da competição.

Neymar comemorou que o tempo de preparação tenha ajudado a seleção a melhorar, mas pediu que a empolgação não seja exagerada com relação às possibilidades do Brasil na Copa do Mundo. "Temos os pós no chão. Estamos no caminho certo, é o começo de um trabalho que vem dando certo. A gente precisava desse tempo pra treinar, ajustar posicionamento, entrosar, e acabamos campeões."