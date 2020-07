Para Nunes, Corinthians é azarão; Andrés provoca: 'Ver quem é quem no mata-mata'

Após correr o risco de ser eliminado na fase de classificação do Campeonato Paulista, o Corinthians assegurou uma vaga nas quartas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, neste domingo, em Barueri (SP). Para o técnico Tiago Nunes, o time chegará como um azarão contra o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha da competição. Já o presidente do clube, Andrés Sanchez, exaltou a tradição corintiana e até provocou os rivais.

"Desacreditaram, mas chegamos. Agora é descansar, trabalhar duro e ver quem é quem no mata-mata", publicou o dirigente no Twitter.

Em entrevista coletiva após a partida, Tiago Nunes havia adotado um discurso mais humilde ao afirmar que o clube da capital corre por fora nesta edição do Estadual. "O Corinthians é uma equipe tradicional, forte, que deve ser respeitada. Mas em nenhum momento fomos colocados como postulantes ao título. A gente entra nas quartas como entramos nesse momento, como uma das equipes que se classificou por último. O favoritismo é do nosso adversário. Vamos como franco atiradores", declarou.

Para este confronto, o Corinthians não contará com o atacante Mauro Boselli. O argentino saiu de campo com uma lesão no rosto e precisará ser submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira.

"Infelizmente tivemos dois jogadores lesionados (Boselli e Everaldo), o que acabou dificultando nossa estrutura de jogo. Ao mesmo tempo, estamos satisfeitos com o rendimento e entrega dos jogadores. Valorizar as duas vitórias seguidas sem sofrer gols, chegando nessa classificação", completou Nunes, lembrando a vitória de 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras.