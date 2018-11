Para o goleiro Jean, empate com o Corinthians teve sabor de derrota

O ponto conquistado no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na arena alvinegra, não agradou ao elenco do São Paulo. Depois do técnico Diego Aguirre criticar a atuação do time e o resultado, foi a vez de o goleiro Jean fazer análise semelhante.

O time do Morumbi jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais. Araos, do Corinthians, foi expulso no último lance da etapa inicial depois de acertar um tapa no rosto de Reinaldo. Como já tinha cartão amarelo, o meia recebeu o vermelho.

"Foi empate com sabor de derrota, respeitando o Corinthians que é uma grande equipe. Mas não poderíamos ter sofrido aquele gol. Que bom que conseguimos o empate depois", afirmou Jean após o clássico.

O Corinthians reclama de um gol não validado pelo árbitro Rodolpho Marques ainda no primeiro tempo. No lance, o corintiano Danilo chutou de dentro da área, o goleiro Jean fez a defesa, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol.

"Ainda não vi o lance. Não sei se entrou. Para mim nunca vai entrar (risos). Mas cabe a vocês (jornalistas), com o recurso das câmeras, analisar", completou o goleiro.