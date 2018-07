Para o meia Elano, seleção brasileira está trilhando o caminho certo

CÓRDOBA - A situação do Brasil na Copa América está tão dramática que um empate contra o Paraguai passa a ser um resultado a ser comemorado pelos brasileiros. O gol de Fred aos 44 minutos do segundo tempo acabou salvando a seleção de um vexame ainda maior em Córdoba, neste sábado.

"Até pela situação, com gol no fim, foi um bom resultado. Lógico que a gente não esperava o empate, mas estamos vendo na competição o alto nível das seleções, as dificuldades que todos estão tendo. Mas agora é melhorar para o próximo jogo e buscar a classificação", afirmou Fred ao fim do jogo, tentando justificar o péssimo futebol apresentado pelo Brasil neste sábado.

O volante Lucas Leiva garante que o time sabe que não tem agradado. "No final, foi um bom resultado. Mas temos que melhorar, está claro, temos consciência disso. Tínhamos tudo para ganhar e em dois erros tomamos gols."

Já Elano, que entrou no segundo tempo no lugar de Jadson, parece não ter a mesma visão. Para ele, o time tem que continuar assim. "Foi um bom resultado, com certeza. Tivemos vantagem, tomamos dois gols, mas conseguimos a reação, o que é importante. Tivemos também o poder de reação. Estamos no caminho certo e precisamos continuar assim."