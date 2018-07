Para o técnico Pep Guardiola, crítica de dirigente ao time é normal

MUNIQUE - O técnico Pep Guardiola minimizou mais uma polêmica no Bayern de Munique nesta segunda-feira. O treinador disse não ver problemas nas declarações do diretor esportivo do clube, Matthias Sammer, que reclamou que a equipe estava jogando um futebol "sem alma" depois da vitória de domingo, por 2 a 0, sobre o Hannover 96, pelo Campeonato Alemão.

"Aqui na Alemanha isso é normal. Tenho que me adaptar a esta situação. Matthias é uma das pessoas mais importantes do clube e é alguém muito emocional", comentou Guardiola, nesta segunda-feira. O treinador fará nesta terça-feira, contra o CSKA Moscou, a sua primeira partida de Liga dos Campeões no comando do Bayern. Exatos 115 dias depois do título conquistado pelo clube alemão na temporada passada, Guardiola opinou dizendo que a competição é "a mais bonita" da temporada. Mas ele sabe que a estreia não será fácil, mesmo sendo na Alemanha.

"Vai ser complicado. O CKSA é uma equipe muito dura fisicamente", comentou Guardiola, acostumado a encontrar um ponto forte para elogiar os adversários. Para este jogo, ele não vai poder contar Javi Martínez, Thiago Alcântara, Mario Götze e Holger Badstuber. Por outro lado, Schweinsteiger deve voltar ao time depois de ser poupado sábado por conta de uma lesão no joelho.