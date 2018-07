Para o torcedor, placar do jogo contra a Holanda pouco importa

Nem o torcedor mais fanático da seleção, daqueles que ainda usam bandeiras penduradas na antena do carro e na sacada do apartamento, consegue buscar motivação para assistir ao jogo deste sábado. O estrago causado pelos 7 a 1 diante da Alemanha desmobilizou o churrasco, o samba, a feijoada, a cerveja com os amigos, a confraternização com os parentes.

"Vou assistir por assistir. Agora, torcer, mesmo, não dá", diz o engenheiro Salvador Fogliano, de 57 anos, resumindo um sentimento encontrado pela reportagem em 25 entrevistas feitas na última sexta-feira em diferentes regiões de São Paulo.

Do executivo da Avenida Paulista ao camelô de Itaquera, na zona leste, ninguém mais vê motivo para festejar um possível terceiro lugar. "Nem se golear a Holanda por 5 a 0 vai apagar ou diminuir o que aconteceu na terça. Para mim, esse jogo é o famoso 'coluna do meio'. Tanto faz o resultado", diz o aposentado Joaquim Araújo, de 71 anos, que mantém enfeites verde-amarelos no carro.

O ceticismo e a indiferença com o jogo também são quase unânimes entre os mais jovens. “Se o Brasil ganhar, a gente vai para a Vila Madalena mais pela balada, para tomar uma com os amigos. Porque não dá para comemorar mais nada, acabou o clima de festa, de Copa na cidade”, afirma Elisa Grassi, de 21 anos, estudante de Odontologia.

"Na minha casa teve churrasco com mais de 50 pessoas em todos os jogos. Nesse de sábado eu vou fazer também, mas já sei que vão ser menos de 10 pessoas. O pessoal aqui da rua tá murchinho, murchinho", afirmou Eliana Comparette, de 25 anos, moradora da Rua Patativa, ao lado da Arena Corinthians. Sua casa permanece com uma bandeira de dois metros na fachada. "A decoração ficou mais por causa das crianças. A Copa mesmo acabou com aqueles 7 a 1."

A irritação com a seleção e a falta de ânimo para ver a disputa do terceiro lugar são ainda maiores entre pessoas que acompanham o futebol há mais de quatro décadas. Caso do comerciante Aderval Martins Maia, de 56 anos, torcedor fanático. "Vou ligar a televisão por ligar, porque assistiria a qualquer jogo que fosse transmitido no sábado à tarde. Acho que nunca mais vou conseguir torcer para a seleção do mesmo jeito", diz. "Acho até que a Holanda vai aplicar uma goleada."

Poucas pessoas também vestiam a camisa da seleção na sexta-feira. Nas lojas, as peças verde-amarelas já parecem ter sumido. Alguns bares e restaurantes reduziram os adereços que lembram a seleção e a Copa.

TORCIDA CONTRA

A indignação provocada pelo vexame contra os alemães chegou ao ponto de levar algumas pessoas a dizer que vão torcer contra o Brasil diante da Holanda. "Os jogadores precisam sofrer agora, com o estádio inteiro vaiando eles e com o quarto lugar. Isso, sim, vai ser humilhação", diz o eletricista Roberto Oliveira, de 33 anos, que vai torcer contra a seleção.

"A Holanda vai colocar até o time reserva, desprezou o Brasil. Esses caras (seleção brasileira) merecem perder o terceiro lugar mesmo", emendou o estudante Omar Alan, de 23 anos, que também vai torcer contra. Carla dos Santos, de 24 anos, que trabalha em uma lanchonete no Metrô Artur Alvim, na zona leste, afirma que nem vai ligar a TV. "Assistir pra quê? Para passar raiva de novo e estragar o fim de semana? Não, quero aproveitar minha folga, vou fazer qualquer outra coisa."