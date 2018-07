Para Oswaldo de Oliveira, vitória dá confiança ao Santos

O técnico Oswaldo de Oliveira comemorou bastante a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na noite de quinta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Além de deixar o Santos perto da vaga nas quartas de final da competição, o resultado, segundo o comandante santista, devolve a confiança aos jogadores após a irregularidade mostrada nos últimos jogos.

"Foi uma vitória muito importante para o Santos. Além do passo enorme que a gente deu na Copa do Brasil, representa também a quebra de uma sequência de jogos mal sucedidos, que nós jogávamos bem, até melhor do que jogamos hoje (quinta-feira), e não conseguíamos marcar os gols e, consequentemente, não conseguíamos a vitória", afirmou Oswaldo de Oliveira.

"Para o ânimo dos jogadores, foi excelente, passa muita confiança e mostra que eles são realmente capazes de vencer batalhas como essa", disse o treinador, já projetando o jogo de domingo, contra o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão - o confronto de volta com o Grêmio será na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, quando o Santos pode até perder por 1 a 0.