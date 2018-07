Para Oswaldo, vitória recolocou Botafogo na briga por G4

"São três pontos muito importantes nessa reta final. Nos da esperança ainda de uma possibilidade de chegar ao G4. Temos mais sete jogos. Tomara que a vitória nos inspire a manter a busca por outras, porque temos jogado boas partidas e merecemos melhores resultados", declarou.

O grande responsável por esta injeção de ânimo na equipe foi o atacante Bruno Mendes. Ele apareceu quando o Botafogo perdia por 2 a 1 e, com dois gols, garantiu a vitória. O jogador, vindo recentemente do Guarani e que já havia marcado no final de semana contra o Grêmio, foi muito elogiado por Oswaldo de Oliveira após a partida.

"O Bruno fez a diferença neste clássico. Teve duas oportunidades e fez os dois gols. No outro jogo (contra o Grêmio), teve uma e fez outro. Isso é um início razoável para um jovem que nós vimos na Copa do Brasil. Despertou a atenção de todos no Botafogo e hoje está aqui nos ajudando", comentou o treinador.

Com a difícil tarefa de tirar os 11 pontos de vantagem do São Paulo nas últimas sete rodadas, Oswaldo sabe que o Botafogo não pode mais perder. Por isso, ele quer que a equipe mantenha o rendimento que teve contra o Vasco para a próxima partida, diante do Figueirense, quarta-feira que vem, no Orlando Scarpelli.

"Tomara que seja (o início de uma arrancada). Essa é minha expectativa. Mas o capítulo de hoje acaba de ser encerrado. Teremos outros jogos e vamos precisar que essas coisas continuem acontecendo", apontou.