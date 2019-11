Para ouvir testemunhas, STJD adia julgamento de Botafogo e Flamengo

A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou nesta quinta-feira o julgamento do Botafogo e do Flamengo relativos à confusão ocorridas no clássico disputado no dia 7 de novembro, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O STJD decidiu adiar o caso, sem data definida para o novo julgamento, porque pretende intimar e ouvir testemunhas da própria Justiça Desportiva que estavam presentes no estádio. Segundo o procurador-geral do TJD-RJ, André Valentim, houve hostilidade e até agressão física a um integrante do tribunal durante o clássico, nas arquibancadas. Assim, o STJD decidiu ouvir estas testemunhas antes de iniciar o julgamento.

O clássico, que terminou com vitória do Fla por 1 a 0, foi marcado por confusões dentro e fora do estádio. O clube alvinegro foi denunciado "por atraso, não manter a infraestrutura necessária para a segurança da partida, desordens e tumulto entre membros das equipes no túnel de acesso ao vestiário". Já o time rubro-negro "responderá por desordens e pelo tumulto no acesso ao vestiário".

Antes de apresentar denúncia, a Procuradoria do STJD coletou diversos vídeos de brigas e confusões dentro do Engenhão, onde um destes registros constatou que um torcedor foi espancado na arquibancada e depois foi defendido por um segurança que acabou também sendo agredido.

Segundo a Procuradoria, os problemas entre torcedores dos dois clubes aumentaram porque alguns seguidores do Flamengo compraram ingressos para um setor do estádio destinado aos fãs botafoguenses. E a denúncia apresentada nesta quinta também citou tentativa de invasão à zona mista, agressão a um jornalista que cobria a partida, além de hostilidades a integrantes do STJD.

TREINO

Em atividade fechada nesta quinta-feira, o Botafogo contou com o reforço do goleiro Gatito Fernández. O jogador se reapresentou ao clube após defender a seleção paraguaia em amistosos. Segundo o clube, ele está à disposição do técnico Alberto Valentim para o jogo contra o Corinthians, domingo, no Engenhão, pela 34ª rodada.