Para PC Gusmão, Vasco aprendeu com erros cometidos

Depois de dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a vencer ao fazer 2 a 0 no Corinthians, na última quarta-feira, em São Januário. Para o técnico PC Gusmão, a equipe aprendeu com os erros cometidos nos tropeços recentes e, por isso, soube evitar a reação corintiana.

Veja também:

Com interino 'desconhecido', Corinthians perde mais uma

Eldorado/ESPN - Ouça os gols

Brasileirão Série A - Classificação / Tabela

"Eles tiveram a noção exata do que representaram todos esses empates (já são 14 no Brasileirão). Acho que o time acertou dessa vez, porque já vinha errando bastante. O que a gente quer é que eles evoluam e que a gente possa conseguir mais vitórias e para conseguir vitórias precisamos dessa determinação que tivemos (contra o Corinthians)", declarou PC Gusmão.

O Vasco é que tem mais empates no campeonato, ao lado do Botafogo. No último sábado, após abrir 3 a 1 sobre o Grêmio, os jogadores relaxaram e permitiram a reação do adversário. Para o treinador, o time carioca não cometeu o mesmo erro diante do Corinthians, e não deixou-se influenciar pela euforia da torcida.

"O time marcou muito forte sem a bola, não entrou na euforia da torcida, que pedia ''mais um''. A gente mostrou que a primeira função quando você está na frente no placar é não deixar seu adversário jogar", analisou PC Gusmão.