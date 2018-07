Para Pelé, Valdivia será perigoso na Copa América

O site oficial da Copa América publicou, nesta quinta-feira, declarações no mínimo curiosas do Rei do Futebol. Em evento promocional em Santiago, Pelé indicou o chileno Valdivia como um perigo para a seleção brasileira na competição. "Está em grande forma, espero não enfrentá-lo", teria dito o craque.

Valdivia, entretanto, mal jogou este ano. Ele estreou pelo Palmeiras na temporada no sábado, contra o Mogi Mirim, entrando aos 18 minutos do segundo tempo. Nesta quarta-feira, foi titular diante do Ituano, mas saiu no intervalo. Assim, jogou apenas por uma hora.

Pelé, que está no Chile para promover a campanha da ONG ''Techo Chile'', elogiou a seleção local. "O Chile tem mostrado um futebol eficiente, mas devem estar muito atentos. Quando se joga em casa, a torcida crê na vitória", disse o Rei do Futebol, que evitou apontar favoritos para a Copa América: "Será muito difícil apontar quem chegará à decisão da Copa América".