Para Petraglia, Adriano não tem mais condições de se recuperar

Em entrevista ao programa Camarote PFC, do canal Premiere,o presidente do Atlético-PR lamentou o caso de Adriano e afirmou que clube fez de tudo para recuperá-lo.

Mario Celso Petraglia lamentou o caso do jogador e assumiu parte da culpa pela contratação do atacante, afirmando que havia se sensibilizado com o pedido de ajuda do atleta. Entretanto, o problema com álcool não foi superado e o tratamento especial ao jogador afetou o restante da equipe.

O dirigente julgou-se capaz de ajudar na recuperação de Adriano, pois o clube já havia acolhido um jogador com problemas com antidoping e teve um resultado positivo.

"Nós tivemos um episódio bem-sucedido com o goleiro (Rodolfo), que tinha problemas com antidoping, e o recuperamos. Então houve uma solicitação do Adriano porque era o único clube com estrutura e condições, fora do eixo Rio-São Paulo. Nós realmente nos sensibilizamos. Esse erro foi meu, porque essa decisão foi minha. Conversei com ele, ele se mostrou um bom rapaz, mas infelizmente ele não teve a força suficiente. Iniciou muito bem, mas depois não teve força suficiente para se manter fora da dependência", lamentou o presidente.

Petraglia diz não acreditar mais na recuperação de Adriano. "Ele reluta muito, tem uma autodefesa forte nesse sentido, não acredita muito nesse caminho. Mas nós tentamos, nossa área médica é forte, nosso vice-presidente tem uma clínica de recuperação no Paraná e é especialista nesse tipo de problema psicológico, mas não foi possível", explicou.

O problema com álcool afastou o jogador do clube. Hoje, atleta busca um espaço no Le Havre, time da segunda divisão francesa.