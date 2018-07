Para Pimpão, 'mudança de atitude' definiu evolução do Botafogo no Brasileiro

A evolução do Botafogo neste Campeonato Brasileiro impressiona. De forte candidato ao rebaixamento na primeira parte da competição, a equipe disparou no segundo turno, venceu oito das últimas dez partidas e está na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O atacante Rodrigo Pimpão tentou explicar esta mudança de panorama.

"A gente vê que isso vem da mudança de atitude, motivação. Se não tem um motivo para você ter uma ação, as coisas não acontecem. Nós temos um motivo e nos preparamos para chegarmos até aqui. Cheguei na metade do ano e acompanhei um pouco do que acontecia. O Jair encaixou a equipe e agradecemos a ele", declarou nesta terça-feira.

Pimpão foi uma das novidades na escalação do Botafogo no último domingo e não decepcionou, ao marcar um belo gol na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG atuando mais como centroavante. "É uma função que já tive oportunidade de jogar. Sempre digo que, quando estou em campo, seja na minha ou em posição diferente, o responsável sou eu. Tenho que pensar e tentar resolver. É uma posição diferente, mas que eu já fiz. Não tive problema algum", comentou.

É nesse embalo que Pimpão e o Botafogo viajam nesta terça para o Recife, onde encaram o Santa Cruz na quarta em jogo adiantado da 32.ª rodada. Uma nova vitória garante o time no G6 por pelo menos mais dez dias. "Nós estamos brigando. São vários clubes envolvidos, estamos dentro e agora não queremos sair. Temos o Santa Cruz pela frente e vamos pensar neles agora. Depois vemos mais pra frente", afirmou Pimpão.