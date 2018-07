Para preservar Arena, Grêmio fará 2 jogos no Olímpico

De acordo com o comunicado oficial divulgado no site do clube nesta sexta-feira, a recomendação partiu da Arena Porto-Alegrense, empresa responsável pelo estádio. Com isso, o Grêmio enfrentará o Canoas, no dia 24, e o Santa Cruz, no dia 27, no Olímpico. Os jogos serão válidos pela segunda e terceira rodadas do Gaúcho.

"Gostaríamos desde já de jogar na Arena, mas vamos respeitar a decisão. Não podemos correr qualquer risco de termos que definir nossa vaga na primeira fase da Libertadores da América num gramado que não esteja em condições. O prejuízo técnico seria muito grande", disse o presidente Fábio Koff.

No último dia 8 de dezembro, o Grêmio havia se despedido do Olímpico em amistoso diante do Hamburgo da Alemanha. Com a alteração no planejamento, no entanto, o último jogo do estádio deverá ser diante do Santa Cruz.