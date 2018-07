Para preservar gramado, Argentina não treina no Mineirão

Com isso, o técnico Alejandro Sabella teve de mudar a programação da equipe, que faria um treino leve no Mineirão na manhã desta sexta-feira. O treinamento agora será realizado na Cidade do Galo, onde a Argentina está concentrada, também no período da manhã. Ainda de acordo com a AFA, Sabella e outro jogador do elenco vão se deslocar para o Mineirão para conceder uma entrevista coletiva, outro protocolo da Fifa.

Se a Argentina vencer o Irã, estará classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Bósnia e Nigéria devem disputar a segunda vaga do grupo. Na última rodada da primeira fase, os argentinos duelam com os nigerianos, quarta-feira que vem, no Beira-Rio.