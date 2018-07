Para Renato Augusto, derrota para o Santos é 'página virada'

Para o meia Renato Augusto, a derrota por 2 a 0 para o Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil, é "página virada". Domingo, o Corinthians recebe o Cruzeiro no Itaquerão na abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A equipe é líder, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético-MG (36 a 40).

"Não dá tempo de ficar lamentando a derrota para o Santos. Futebol é assim, quarta, domingo, quarta, sábado. É página virada. Temos de reencontrar o caminho da vitória no domingo", disse Renato Augusto.

Mesmo com o Cruzeiro mal no Campeonato Brasileiro (é o 14.º colocado com 22 pontos), o meia prevê uma partida complicada no domingo. "Pelo pouco que vi do jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras na Copa do Brasil, achei o time deles melhor no jogo, apesar da derrota. Com certeza vai ser muito difícil, até pelos jogadores e pelo treinador que eles têm. A partir de agora, cada jogo é uma final", disse.

DANILO

Tite ainda não definiu o substituto de Luciano, machucado. Vagner Love e Danilo disputam a vaga. "Danilo é um cara de retenção de bola, não é de profundidade, joga nas costas do volante. Love já é de profundidade", analisa Renato Augusto.

O Corinthians deve enfrentar o Cruzeiro com Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love (Danilo).