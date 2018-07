Para renovar, Juninho quer Vasco pagando em dia

"Sei qual é o pensamento do Juninho em relação à permanência no Vasco e vamos trabalhar para que ele possa estar conosco no ano que vem. Ele não está preocupado que o Vasco faça uma proposta. A preocupação é que haja soluções para os outros atletas. Se o Juninho vai continuar ou não, é uma outra história", disse Dinamite.

O contrato de Juninho com o Vasco expira no fim do ano e o meia completa 38 anos em janeiro. Mas o bom rendimento técnico e físico durante a temporada fizeram o jogador adiar a aposentadoria mais uma vez. Além do clube mineiro, o São Paulo e clubes do exterior pretendem contratar Juninho.

O zagueiro Dedé, que se recupera de uma fratura na perna esquerda, foi internado no domingo em Volta Redonda, com uma infecção no rosto. Ao estourar uma espinha próxima ao lábio, o jogador contraiu a doença. O quadro de Dedé é bom e o defensor tem previsão de alta ainda nesta segunda-feira.