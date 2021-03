Para retomar o Paulistão, Federação propõe ao Ministério Público jogos somente a partir das 20h

Em nova tentativa de convencer o Ministério Público a liberar a realização de partidas do Campeonato Paulista em meio à pandemia do novo coronavírus, a Federação Paulista de Futebol propôs nesta segunda-feira que os jogos do torneio sejam realizados apenas partir das 20h, observando o Toque de Recolher determinado pelo Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar a população a permanecer em suas casas. A essa medida soma-se ainda um novo Protocolo de Saúde mais rígido para a fase emergencial, elaborado pelo Comitê Médico da FPF e pelos médicos dos 16 clubes.

A FPF realizou nesta segunda-feira nova reunião com o Ministério Público na qual foram apresentadas as novas medidas. Atualmente, estão proibidas atividades esportivas coletivas em todo o Estado até o dia 11 de abril. Ficou acertado que FPF e Ministério Público manterão contato nos próximos dias para avaliar a situação da pandemia no Estado de São Paulo.

O Estado de São Paulo registrou nesta segunda-feira mais de 31 mil pessoas internadas com covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 92,3% no Estado.

O novo protocolo da FPF para o Paulistão prevê que os times vão permanecer concentrados em hotéis ou centros de treinamento, em regime de isolamento e sem contato externo. Os jogadores e membros das comissões técnicas serão testados antes e depois de cada partida com um intervalo máximo de três dias para os exames, haverá aferição contínua da temperatura de funcionários dos clubes e o rastreio de contato de possíveis casos positivos.

Também estabelece que os clubes deverão reduzir a quantidade de pessoas presentes aos jogos e treinos e aumentar cuidados com a higienização de instalações e produtos que serão manipulados nos centros de treinamento. A FPF ordena que o time mandante terá de informar a quantidade de leitos de UTI disponíveis na rede da cidade do jogo para o caso de emergências médicas.