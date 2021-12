Palmeiras pode atingir marco histórico e 'surpreender no Mundial', diz Rivaldo

A estratégia utilizada na final da Libertadores nos 2 a 1 diante do rubro-negro carioca em Montevidéu dá esperanças ao ex-meia Rivaldo de ver um Palmeiras com uma campanha vitoriosa em seu próximo desafio internacional: o Mundial de clubes que será realizado em fevereiro do ano que vem em Abu Dhabi.

Em entrevista à Betfair, o ex-jogador destacou a entrega dos atletas e a mentalidade do técnico Abel Ferreira no encontro que definiu o título da Libertadores em favor da equipe paulista.

“O segredo desse sucesso esteve na consciência que o técnico Abel Ferreira e seus comandados tiveram de que seu oponente era muito forte. O Flamengo era favorito, mas o Palmeiras soube montar uma estratégia defensiva e explorar os erros de seu rival para cravar uma grande vitória”, falou o ex-camisa dez.

O triunfo, para o ex-jogador, teve como grande marca a solidariedade do elenco em brigar por um objetivo em comum: o título. “Não seria justo destacar um nome, nem sequer o Deyverson, que marcou o gol da vitória, pois foi todo o grupo que conquistou esse troféu coma sua grande união.”

Com duas partidas a cumprir nesta reta final de Brasileiro, o Palmeiras mira suas atenções para o Mundial. Sobre o torneio, Rivaldo deu sua opinião sobre um suposto confronto contra o Chelsea.

“A equipe já teve uma má experiência em 2020 e essa foi uma lição. Agora, o time deverá entrar muito mais focado já nas semifinais. Nunca será um jogo fácil. Só assim terá condições de chegar à final”, comentou.

O desafio de encarar o Chelsea, segundo ele, pode ser medido pela campanha recente do Palmeiras na Libertadores. “O time londrino está em grande fase, mas como poucos acreditavam que o Palmeiras pudesse eliminar o Atlético-MG e o Flamengo, acho que pode ser possível uma vitória sobre o time inglês. Seria um marco histórico para o clube que elevaria o técnico Abel Ferreira para um patamar superior como um dos técnicos de maior sucesso na história do clube paulista”. O Mundial de clubes vai ser realizado entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. O adversário do Palmeiras na semifinal vai ser o Monterrey, do México, ou o Al Ahaly, do Egito, que se enfrentam pelas quartas de final. Na edição da competição do ano passado, a equipe de Abel Ferreira acabou derrotada pelo Tigres do México em seu primeiro confronto. Na disputa do terceiro lugar, a eliminação veio nos pênaltis para o Al Ahly.