Para Rivellino, Felipão deveria ter convocado Robinho para a seleção

SÃO PAULO - O tricampeão mundial Roberto Rivellino mostrou-se insatisfeito com ausência de um jogador em especial na convocação de Felipão para a Copa do Mundo. Para o craque de 1970, o técnico da seleção brasileira errou ao não chamar Robinho.

"Eu levaria o Robinho porque é um jogador para ajudar o Neymar. Não é para ser titular, mas entrando 20, 30 minutos num jogo de Copa, que é tiro curto, ele poderia ser útil", disse Rivellino. "Ele podia ser útil para mudar também a maneira do Brasil jogar, seria mais ofensivo e daria uma outra variação tática."

O atacante do Milan, porém, seria a única modificação de Rivellino na equipe que vai disputar o Mundial. Visivelmente decepcionado, o ídolo corintiano disse que o Brasil vive um mau momento na revelação de jogadores. "É a nossa safra. Não temos um momento excelente de jogadores", lamentou.

TOUR DA TAÇA

Rivellino esteve presente nesta quinta-feira no Tour da Taça, evento promovido por um dos patrocinadores da Copa do Mundo responsável por levar o troféu oficial do torneio por 90 países.

A taça está exposta no Shopping Itaquera, na zona leste da capital. O horário de visitação é das 9h às 21h até sábado. No domingo, devido ao jogo entre Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians às 16h, as atividades serão encerradas mais cedo, às 13h.

