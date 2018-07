Para Roberto Carlos, Flamengo é favorito no Maracanã

O Corinthians teve a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores. O Flamengo levou a última vaga e entrou em crise após a demissão do técnico Andrade. Quem é o favorito? Para Roberto Carlos, o rubro-negro leva vantagem.

Veja também:

Felipe continua fora do gol do Corinthians na Libertadores

Roberto Carlos diz que Ronaldo 'fechou a boca e afinou' para enfrentar o Flamengo

"Dentro do Maracanã, neste primeiro jogo, o Flamengo é o favorito", afirmou o jogador na manhã desta segunda-feira. "Eles entrarão motivados para afastar a fase negativa. Os dois clubes querem ganhar a Libertadores. Será um grande confronto."

Roberto Carlos não queria enfrentar o Flamengo nesta fase. "Seria legal uma final entre brasileiros. Mas infelizmente a tabela fez com que essa partida acontecesse agora. Os clubes brasileiros são difíceis de serem enfrentados."

Sobre a pressão, Roberto Carlos acredita que o Corinthians será mais cobrado no mata-mata. "O Flamengo ganhou o Brasileirão. O Corinthians está no ano do centenário. São 100 anos atrás da Libertadores", completou.