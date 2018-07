Para Robinho, Santos sentiu falta de Arouca mesmo com vitória

Autor do mais bonito gol da vitória por 3 a 1 do Santos contra o Figueirense, na noite deste domingo, na Vila Belmiro, Robinho demonstrou alívio após o jogo e reconheceu que o time sentiu a falta de Arouca no meio de campo e não teve uma boa atuação. "Estou feliz pela vitória, pelo gol que marquei, e pelos três pontos. O mais importante foi que o Santos ganhou. Claro que queríamos jogar melhor, mas o time sentiu muito a falta de Arouca".

O gol de Robinho foi o segundo da vitória santista e saiu no momento em que o Figueirense (empatou aos 47 minutos do primeiro tempo) pressionava em busca da virada. Lucas Lima superou dois marcadores, da direita para o meia e passou para Robinho, que, de fora da área, acertou um potente chute de esquerda, sem chance de defesa para Tiago Volpi.

Lucas Lima voltou a mostrar qualidade para se firmar como novo armador do time e marcou o terceiro gol dele em 23 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o último da vitória santista. Ele reconheceu que o marcador da partida encobriu as dificuldades que a equipe teve para vencer. "Com certeza, quem olha o placar vai achar que o jogo foi fácil, mas não foi assim. Sabíamos que íamos ter dificuldades e Figueirense realmente deu muito trabalho. Felizmente, vencemos".

Enderson Moreira, que não é de fazer análise individual, abriu uma exceção ontem para falar de Lucas Lima. "Hoje é merecido. O campeonato de Lucas Lima é um campeonato extremamente positivo. Ele é sem duvida nenhuma um dos grandes jogadores, uma das revelações do Brasileiro", disse o treinador, que conhecia o meia do Internacional B e tentou levá-lo para o Goías, em 2013. "Ele está crescendo a cada jogo e é extremamente técnico. A gente percebe a maturidade por ele conseguir usar as características em prol da equipe".

David Braz recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time contra o Atlético-MG, quinta-feira à noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Paulista. Em compensação, Enderson terá os retornos de Edu Dracena à zaga e de Arouca ao meio de campo. Mena, que é titular da lateral-esquerda, ainda se recupera de um incômodo no músculo posterior da coxa direita, e é dúvida.