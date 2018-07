Para Roger, título mineiro é resposta após Libertadores

"Nós perdemos uma Libertadores que acho que poderíamos ir até a final, tivemos uma noite ruim. Emocionalmente foi uma semana horrível, eu tinha medo de perder o campeonato, no domingo passado. Mas nós merecemos e a gente está muito feliz por ter recuperado parte da alegria do torcedor", disse Cuca ao fim do jogo.

Para Roger, o título está diretamente ligado à eliminação precoce na Libertadores. "É uma resposta para uma saída prematura de uma competição que a gente acreditava tanto", destacou o jogador do Cruzeiro. "Nesse jogo, a gente trabalhou muito mais a mente do que a parte física."

Expulso contra o Once Caldas, prejudicando a equipe no jogo em que o Cruzeiro caiu na Libertadores, Roger aproveitou a conquista para se desculpar. "A gente saiu daquela maneira e quero pedir desculpas pela expulsão naquela partida. Estou muito emocionado pela força que o torcedor me deu nesse jogo, jogou do meu lado e pude fazer uma grande partida", disse o jogador, que foi titular na vaga aberta pelo suspenso Montillo.

ELE FICA - Especulado pelo São Paulo para substituir Paulo César Carpegiani, o técnico Cuca indicou que não deve trocar a Toca da Raposa pelo Morumbi. "Sou funcionário do Cruzeiro", afirmou o treinador, em meio à comemoração por seu segundo título estadual como técnico.