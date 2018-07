Para Ronaldinho, vitória marca fim da euforia por título

"Passada a euforia de Libertadores, temos que nos concentrar no Campeonato Brasileiro, retomar o caminho das vitórias, e hoje (quarta-feira) já começou. Agora, é continuar assim", comentou. "O Atlético-MG vai brigar para ser campeão, a mentalidade tem que ser essa. É uma felicidade voltar a vencer em casa, dar alegria ao torcedor. Nada melhor que voltar à normalidade de vitórias para retomar a confiança."

O duelo diante do Bahia marcou também a estreia do argentino Dátolo com a camisa do Atlético-MG, após ser contratado junto ao Inter. E o meia não escondeu a alegria por atuar ao lado de Ronaldinho. "Ele é um jogador que a gente tem que procurar em campo porque faz coisas incríveis com a bola e faz o time jogar. Estou contente pela vitória, não podemos relaxar para continuar por este caminho vencedor", disse.

O técnico Cuca também exaltou a importância do resultado, mas principalmente a forma como o Atlético-MG atuou. Depois de algumas performances abaixo da média, a equipe voltou a mostrar um "excelente" futebol, de acordo com o comandante.

"O Bahia é uma equipe muito boa, mas trabalhamos bem a bola, principalmente pelos lados do campo com os laterais, fazendo as triangulações, assim até saiu o segundo gol. Foi um jogo muito bem jogado. Primeiro, a gente estava precisando muito da vitória, mas, como foi muito bem jogado, foi excelente", avaliou.