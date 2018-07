Para Ronaldo, fala de Pelé sobre racismo foi 'desastrosa'

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno classificou de "desastroso" o posicionamento de Pelé em relação aos atos racistas praticados por torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos, durante uma partida realizada no dia 28 de agosto, em Porto Alegre. Na quarta-feira (10), Pelé criticou a reação do goleiro e afirmou que segundo ele "contribuiu para promover "quem tem esse tipo de racismo".

Ronaldo saiu em defesa de Aranha, xingado de macaco, criticando os comentários do Rei do futebol. "Achei desastroso (o comentário feito por Pelé). A pessoa que sofre um ato de racismo tem que denunciar, tem que fazer valer seu direito de cidadão", afirmou o Fenômeno.

Ele defendeu a punição de práticas racistas. "Todo mundo tem de ser contrário a qualquer ato de racismo e ter consciência de que são atos muito antigos e atrasados. As pessoas têm que ser punidas pelos crimes que cometem", disse o atacante no início da tarde de hoje, quando acompanhava o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, em uma visita à Central Única das Favelas (CUFA), no Rio de Janeiro.

Ao comentar o caso na semana passada, Pelé adotou uma postura branda em relação aos ataques de torcedores que considerou como "explosões naturais" e afirmou que ao longo de sua carreira passou por episódios semelhantes. "Xingavam a gente de todo nome. Eu acho, é claro, que tem que coibir, é uma coisa de racismo e, infelizmente, o racismo não é só contra o negro, é contra o japonês, contra o pobre. Tem que coibir. Mas eu acho que as coisas têm que ser levadas diferente."