Para Ronaldo, Neymar é o melhor da Copa do Mundo até agora

O ex-atacante Ronaldo elogiou bastante o futebol apresentado pela seleção brasileira com o volante Fernandinho em campo e diz que o treinador Luis Felipe Scolari "vai ter de decidir" se mantém o time do segundo tempo contra Camarões ou promove a volta de Paulinho para o jogo contra o Chile, neste sábado, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

As declarações foram feitas nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa no Maracanã, na qual o jogador também disse considerar Neymar o melhor jogador do Mundial até o momento, seguido por Messi.

"O segundo tempo da seleção foi o melhor na seleção brasileira na Copa. O time não tomou contra-ataque, quase não sofreu na defesa e jogou muito bem. Agora, o Felipão vai ter de decidir (entre Paulinho e Fernandinho) porque já vão começar os jogos de eliminatória" e lamentou a queda de rendimento de Paulinho, seu ex-companheiro no Corinthians. "No ano passado, Paulinho jogou muito bem, era indiscutível. Mas teve uma lesão e não voltou bem".

Ele mostrou-se satisfeito com o protagonismo de Neymar e Messi em suas seleções, mas acredita que o brasileiro leva vantagem. "Os dois têm sido decisivos para suas seleções. O Neymar está jogando muita bola, para mim hoje é o melhor da Copa. Tem demonstrado uma maturidade muito grande, com uma imensa carteira de recursos técnicos. O Messi está se soltando, assim como a Argentina. A tendência é melhorar".