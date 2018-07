Vantagem é muito boa na Copa do Brasil, dizem santistas

Os jogadores do Santos consideraram como “muito boa” a vantagem que a equipe conseguiu a partir da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Para o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, semana que vem, na Arena Corinthians, o Santos poderá perder por 1 a 0 para se classificar; uma vitória do Corinthians por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

“É uma vantagem boa, um placar muito bom, mas sabemos que lá será muito difícil. Vamos precisar lugar muito”, disse Geuvânio, que teve atuação regular.

Para o meia Lucas Lima, o melhor do jogo com duas assistências, o Santos fez uma partida excelente. “Nosso jogo foi excelente. Criamos bastante e conseguimos neutralizar o ataque deles. É uma vantagem boa, mas ainda temos o segundo jogo”, disse o meia santista.

Para o zagueiro David Braz, o Santos precisa manter a mesma postura para conseguir a classificação na casa do adversário. "Demos um grande passo para a classificação, mas se a gente esmorecer no estádio deles, vamos nos complicar. A vantagem é boa, mas temos de jogar da mesma forma lá", disse o zagueiro.