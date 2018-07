Para são-paulinos, altitude boliviana não é 'fantasma' na Libertadores

SÃO PAULO - O sorteio da Libertadores, realizado nesta sexta-feira em Luque, no Paraguai, colocou o Bolívar como adversário do São Paulo na fase preliminar da competição. Além do tradicional adversário boliviano, o time brasileiro terá contra si a altitude de 3.660 metros de La Paz, local do jogo de volta, que assusta os jogadores, mas não é nenhum "fantasma".

"Respeitamos o time deles e sabemos que será complicado, mas não podemos criar um fantasma com essa história de altitude. Temos que nos preocupar somente em entrar em campo e dar o nosso melhor. Tenho certeza de que faremos dois bons jogos", declarou o volante Wellington.

A mesma análise foi feita pelo meia Jadson, que fez questão de elogiar o time boliviano. "Temos um adversário complicado e na altitude vamos enfrentar ainda mais dificuldade, mas temos que superar tudo isso se quisermos ir em busca de mais um título", comentou.

Com a primeira partida acontecendo no Morumbi - ainda sem data definida -, o São Paulo espera conseguir um bom resultado para encaminhar a vaga, sem depender de uma vitória na Bolívia. Caso consiga a vaga na fase de grupos, a equipe cairá na chave 3, ao lado de Arsenal, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Atlético-MG.

"Temos que fazer um bom resultado em casa pra poder decidir na Bolívia com mais tranquilidade. Para isso, sabemos do peso que tem o nosso torcedor. Quando a torcida enche o Morumbi e empurra o time, ficamos ainda mais fortes. Contamos com o apoio deles para conseguirmos avançar para a segunda fase", afirmou Osvaldo.