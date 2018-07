Para Sasha, reformulação do elenco explica oscilação do Inter

Para o atacante Eduardo Sasha, um dos líderes do grupo de atletas, o elenco ainda está se acostumando ao novo momento. "Com essa reformulação do grupo que ocorre, com muita gente subindo, a oscilação que apresentamos é normal. Temos os últimos jogos para encostar lá na frente", opinou ele, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Além do próprio Sasha, o time titular do técnico Argel tem tido outros seis jogadores vindos da base: Alisson, Artur, William, Andrigo, Rodrigo Dourado e Aylon. Diante da Lajeadense, no domingo, a lista deve seguir grande porque Anderson ainda é desfalque.

"Anderson tem um passe de muita qualidade. A gente tenta suprir essa falta nos jogos, mas acho que os jogadores que entraram conseguiram dar conta do recado. Acho que domingo ele não estará à disposição novamente. E quem entrar, tem futebol para sair jogando", disse Sasha, revelando o desfalque.