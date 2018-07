Para se livrar do rebaixamento, Portuguesa pode utilizar artigo da Fifa

SÃO PAULO - Mesmo que tenha acabado há mais de uma semana, o Campeonato Brasileiro de 2013 ainda está rendendo muita polêmica fora das quatro linhas. Na tarde desta segunda-feira, a Portuguesa pode perder sua vaga na Série A caso seja considerada culpada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No julgamento, marcado para as 17h, no Rio de Janeiro, a equipe paulista pode perder quatro pontos no torneio, pela escalação irregular do meia Héverton contra o Grêmio, na última rodada do Brasileirão.

Apesar de ter sido denunciada pelo STJD, a equipe paulista pode usar o Artigo 30 do Código Disciplinar da Fifa para não ser rebaixada. No item referido, "um clube pode ter pontos deduzidos daqueles já ganhos no atual ou no futuro campeonato". Mesmo que não admitam publicamente, os representantes da Portuguesa podem utilizar esse argumento e o clube poderá jogar pelo Brasileirão do ano que vem, mesmo que iniciando o torneio com quatro pontos negativos.

Na denúncia do processo, o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, tem o objetivo de aplicar as penas baseadas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Conforme o Artigo 214 da entidade, a Portuguesa pode perder os 4 pontos no torneio, e portanto, ficar na 17ª colocação, salvando o Fluminense da Série B. Além da equipe tricolor, outro interessado no rebaixamento da Lusa é o Flamengo, que também será julgado pela escalação irregular de André Santos contra o Cruzeiro e no caso, é outro que corre risco de cair.

A Primeira Comissão Disciplinar do processo é formada por cinco auditores - dois de São Paulo, dois do Rio e um do Distrito Federal. Porém, o paulista Washington Rodrigues de Oliveira, foi afastado da votação na sexta-feira por ter divulgado o seu voto nas redes sociais. Na ocasião, ele escreveu que “o cumprimento das penas de suspensão impostas aos atletas é imediato”, indicando voto contrário à Lusa em seu Facebook.

Mesmo que a decisão esteja marcada para a tarde desta segunda-feira, a novela deve ter o seu fim apenas no 27 de dezembro. Na data referida, deve acontecer a recorrência da decisão do clube derrotado nesta primeira instância.