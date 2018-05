Para se manter invicto, Aguirre quer mais agressividade no São Paulo

Invicto há nove partidas, seis delas pelas primeiras rodadas do Brasileirão, o São Paulo passa por ajustes em seu setor ofensivo. Apesar da invencibilidade, as três vitórias neste período foram por 1 a o (sobre Paraná, Rosario Central e Santos) e a falta de pontaria nas finalizações preocupa o técnico Diego Aguirre.

A comissão técnica aponta a melhora no setor defensivo do time, considerado mais consistente com Aguirre, como um modelo a ser aplicado agora na parte da frente. O treinador quer mais agressividade no ataque. Cobra intensidade e velocidade nos treinamentos, mais capricho nas finalizações e vê nos contra-ataques algo a ser mais explorado pela equipe.

A intenção é manter o time “pilhado” durante toda a partida, e não recuar após ter vantagem no placar. A atuação no clássico com o Santos é apontada como modelo. Aguirre reconhece que ainda falta muito para ter um estilo “ideal” de jogo, mas pede a “entrega” demonstrada no domingo passado para o time continuar invicto. Também aposta no entrosamento do trio formado por Nenê, Everton e Diego Souza, que juntos têm onze gols na temporada.

"Uma das coisas que temos que melhorar são as finalizações. Temos que transformar nossas jogadas em gols. E vamos seguir trabalhando para melhorar sempre", analisou o treinador após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos.