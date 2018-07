Para se manter no G6, Atlético-PR pega a Chapecoense em casa 'de olho no G4'

O Atlético Paranaense encara a Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29.ª rodada, com o objetivo de se manter no G6 do Campeonato Brasileiro - no último domingo, a CBF anunciou que serão seis vagas para a Copa Libertadores na próxima temporada em vez das quatro iniciais previstas inicialmente.

A estratégia utilizada pelo técnico Paulo Autuori para manter a equipe concentrada e não perder posições na tabela de classificação foi o de esquecer o anúncio das duas vagas extras e manter a meta de terminar a competição entre os quatro melhores.

"O nosso objetivo continua sendo lutar para estar envolvido no G4. Foi esta a projeção que fizemos no início do campeonato", ressaltou o treinador. "Temos que lutar para aquilo que foi o nosso objetivo desde sempre. Por que eu iria mudar no meio do caminho? Apenas por isso? Seria um fator de comodismo. Brigamos muito para que nunca estejamos acomodados", acrescentou.

O Atlético vem de derrota para o Santos por 2 a 0 e ocupa o sexto lugar com 42 pontos, um a mais do que o Corinthians, que está em sétimo, e quatro atrás do Fluminense, o quinto colocado.

Para a partida, a equipe deve ter apenas duas mudanças. O goleiro Santos substituirá Weverton, que foi convocado para a seleção brasileira, mas que já ficaria de fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A outra mudança é o retorno do lateral-direito Léo, que volta de suspensão, na vaga de Rafael Galhardo.