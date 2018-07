Estádio Olímpico é ampliado para 60 mil e vira casa do West Ham

Grande palco dos Jogos de Londres de 2012, o Estádio Olímpico passará a abrigar os jogos do West Ham a partir de maio. Será o fim da trajetória do clube em Upton Park e a expectativa e a procura por ingressos é tamanha, que o novo estádio precisou ser ampliado e comportará agora 60 mil torcedores.

O West Ham anunciou nesta quinta-feira que seis mil lugares extras foram instalados para as partidas do clube, ampliando a capacidade original do estádio utilizado na Olimpíada. O time londrino admitiu que tomou a decisão depois da intensa procura por ingressos de sua fanática torcida.

West Ham teve de aumentar capacidade do estádio por demanda de ingressos

O estádio, aliás, foi completamente reconfigurado após os Jogos de 2012, mantendo apenas a estrutura para o atletismo. A ampliação seria também uma resposta ao rival londrino Arsenal, que detém um estádio justamente com capacidade de 60 mil espectadores, o Emirates Stadium.

No dia 7 de maio, o West Ham enfrenta o Manchester United no jogo que marcará o fim de sua trajetória de 112 anos em Upton Park. O clube venceu a disputa para ficar com o Estádio Olímpico e assinou um contrato de concessão por 99 anos com o órgão responsável pelo legado dos Jogos de Londres.