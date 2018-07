Para Série B, Portuguesa acerta com Marcos Assunção

A Portuguesa oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do volante Marcos Assunção, ex-Palmeiras e Santos. O jogador foi apresentado pela equipe do Canindé e já treinou no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, nesta segunda mesmo sob o comando do técnico Marcelo Veiga.

O sonho da Portuguesa de contar com o meio-campista era antigo. As duas partes vinham negociando desde maio, mas o clube paulista esperava pela rescisão contratual do jogador com o Figueirense.

Após passagem de destaque no Palmeiras entre 2010 e 2012, Marcos Assunção foi reserva no Santos no ano passado e nesta temporada chegou para ser o destaque do Figueirense. Após o título catarinense, ele rescindiu seu contrato em solidariedade ao técnico Vinícius Eutrópio, demitido durante o Campeonato Brasileiro.

O pedido da contratação de Marcos Assunção foi do ex-técnico da Portuguesa, Argel Fucks, mas o atual treinador Marcelo Veiga já informou que pretende contar com o jogador para a sequência da Série B. Os valores da negociação não foram revelados.

A situação da Portuguesa na competição nacional é bastante delicada. Depois de lutar na justiça para disputar a Série A, o clube perdeu tempo no planejamento e está na zona de rebaixamento - na 18.ª posição, com nove pontos.