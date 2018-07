Para só 30 pessoas, Paraná goleia o Duque de Caxias

Com o resultado, o paraná chegou aos nove pontos, dentro do G-4 do campeonato. Já o time carioca é o lanterna, sem nenhum ponto ganho e acumulando quatro derrotas.

Ainda no primeiro tempo, o Paraná construiu a sua vitória. Logo aos cinco minutos, Marcelo Toscano abriu o placar após rebote do goleiro Vinícius. Aos 19, após cobrança de escanteio, o zagueiro Irineu subiu mais que toda defesa do Duque de Caxias e fez o segundo. Para fechar a conta antes do intervalo, aos 22, numa cobrança de falta ensaiada, Toscano arrematou para o gol fazendo o terceiro.

Na segunda etapa, logo aos 11 minutos, o Paraná fez o quarto. Wanderson ganhou na corrida da defesa e tocou na saída do goleiro. Aos 31, Marcelo Toscano fez o quinto - após rebote do goleiro, ele só tocou para o fundo das redes. O gol de honra do Duque de Caxias saiu com Léo Guerreiro, aos 41.

Na próxima sexta, o Paraná volta aos gramados contra o Vila Nova, em Curitiba. Já o Duque de Caxias enfrenta no sábado, às 16h10, o Icasa, em Juazeiro do Norte.

Ficha técnica

Duque de Caxias 1 x 5 Paraná

Duque de Caxias - Vinícius; Pessanha, Marlon e Bruno Costa (Mancuso); Marquinho, Roberto Lopes, Júnior, Paulo Rodrigues e Gleidson; Marcelo (Júlio César) e Léo Guerreiro. Técnico: Ailton Ferraz.

Paraná - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luís Henrique; André Luiz (Jéferson), Chicão (Diogo), João Paulo, Wanderson (Márcio Diogo) e Gilson; Leandro Bocão e Marcelo Toscano. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gols - Marcelo Toscano, aos 5 e aos 22, e Irineu, aos 19 minutos do primeiro tempo; Wanderson, aos 11, Marcelo Toscano, aos 31, e Léo Guerreiro, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Paulo Rodrigues, Marlon, Marquinho, Marcelo e Júlio César (Duque de Caxias); Luís Henrique e Gilson (Paraná).

Árbitro - Átila Carneiro Magalhães (MG).

Renda - Não disponível.

Público - 30 pagantes.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).